Ciclo internacional de cine e educación en Afundación

‘CINEDUCA’. Afundación acollerá na súa sede de Compostela a Mostra Internacional de Cine e Educación (Cineduca), que se desenvolverá do 19 de abril ao 18 de maio e que terá lugar en diferentes salas da cidade. O horario de realización das proxeccións previstas será entre as 19.00 e as 21.30 horas, iniciándose cunha presentación da obra de aproximadamente dez minutos para, despois da proxección da película, rematar cun coloquio entre os asistentes. Ademais, este evento enmárcase no programa Cultura por alimentos dinamizado por Afundación. REDAC.