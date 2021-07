Nova liña de axudas para a promoción do pequeno comercio

A corporación municipal aprobou onte as bases reguladoras da convocatoria de axudas para actividades de promoción e dinamización comercial, que contan cun orzamento de 75.000 euros. Segundo informou o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en rolda de prensa, as subvencións, que corresponden a anualidade de 2021, están destinadas ás asociacións de comerciantes ou entidades representativas de pequenas e medianas empresas comerciais legalmente constituídas, e sen fin de lucro.

Entre os requisitos para acceder a estas axudas é preciso que as asociacións conten cun mínimo de 15 establecementos asociados; que o 60% dos seus establecementos asociados pertenzan ao sector comercial; ou non estar integradas por empresas comerciais que operen en mercados municipais suxeitos a concesión administrativa. Entre as actividades promocionais que poden optar a esas axudas están os sistemas de fidelización a través de servizos dirixidos á clientela cuxa finalidade sexa aumentar as vendas, atraer novas persoas consumidoras e satisfacer os seus intereses; actividades de animación na rúa directamente vinculadas ao proxecto de promoción ou incentivador dun consumo correspondente; ou campañas de promoción en medios de comunicación ou en soportes publicitarios, así como elaboración de material promocional, que se orienten a potenciar as distintas tempadas ou fitos con relevancia.

BONOS PARA APARCAR. O rexedor lembrou tamén a sinatura do convenio dos bonos de aparcamento coas asociacións de comerciantes Santiago Centro, Compostela Monumental e Punto Compostela para o “desenvolvemento dun programa de reactivación das compras mediante a entrega de bonos de aparcadoiro no marco do Plan de Reactivación Económica e Social de Santiago. Uns convenios aos que se destinará un total de cen mil euros. “Fíxose o ano pasado, e vólvese asinar este ano”, sinalou, coa aprobación “e satisfacción”, co comercio local.

ABONO EN SETEMBRO. Por outra banda, aprobouse o gasto da convocatoria de axudas para o rescate do comercio local afectado pola crise da COVID, por importe de 1.904.000 euros. Segundo explicou o alcalde, a esta convocatoria presentáronse “ 525 solicitudes”, das cales “aproximadamente unhas 480 acreditaron o cumprimento dos requisitos”. Engadiu que esta previsto ditar a resolución a finais desta semana. A continuación terá lugar a fiscalización antes de proceder ao pago. Se esa finalización é plena, explicou Bugallo, os abonos terían lugar en setembro. O alcalde sinalou que todas as solicitudes que acreditaron o cumprimento dos requisitos percibirán as axudas, e que aínda sobrarán sobre 200.000 euros nesa partida. En total, todas estas axudas, as subvencións ás asociacións, as axudas directas para paliar os efectos da crise, e os bonos de aparcamento sobrepasan os dous millóns de euros destinados polo concello de Santiago á reactivación do sector comercial.