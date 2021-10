Nova mostra pictórica de Magalhâes no Tambre

EXPOSICIÓN A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) acolle unha exposición da nova obra pictórica de Xavier Magalhâes (Pontevedra, 1953). A mostra Do místico e o cotián estará aberta ao público ata o 29 de outubro na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre de Santiago de Compostela, en horario de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas. A Asociación Área Empresarial do Tambre recomenda ás persoas interesadas en visitar a mostra reservar a súa hora de visita para respectar o cumprimento das medidas sanitarias de seguridade e distancia social para a covid-19 (aepit@poligonotambre.com; 981 55 28 50). Do místico e o cotián alberga unha recompilación duns 21 cadros pintados por Xavier Magalhâes desde antes da pandemia. Nos seus cadros, que viaxan indiscriminadamente entre o simbólico e o figurativo, poderase ver plasmado un achegamento ao mitolóxico e relixioso, que conviven na súa obra coa afectación das pequenas vivencias do día a día. ECG