Nova zona de residentes na rúa Doutor Maceira

APARCAMENTO. Despois de que se anunciase a incorporación da rúa Doutor Maceira ao réxime de residentes da zona 9, na xornada de onte xa comezaron os traballos de pintado nesta zona. Raxoi aprobou a súa inclusión na zona 9 de Residentes de Santa Marta para que os veciños que residan nesta rúa e que cumpran as condicións e requisitos esixibles pola Ordenanza do Sistema de Ordenación e Regulación do Servizo de Aparcamento de Residentes, poidan dispoñer dun distintivo de estacionamento que lles permita aparcar na zona verde destinada a residentes. REDAC.