Novas actividades de dinamización comercial

Programa. Dado o éxito acadado polos eventos de dinamización de rúa durante a festa do comercio local Prima21 en xuño, desde o departamento de Comercio apóstase por continuar coa programación lúdico-cultural para todos os públicos durante todas as fins de semana do mes de xuño. As actividades de dinamización terán lugar os venres pola tarde, e sábados, tanto pola mañá como pola tarde, do mes de xuño co obxectivo de animar a cidadanía a saír á rúa e a mercar nos establecementos composteláns. A programación encádrase dentro da campaña de apoio ao comercio local Eu merco aquí, presentada o pasado día 28 de maio, que quere simbolizar o compromiso co comercio local. Para difundila levarase a cabo unha campaña de comunicación coa mensaxe Se es intelixente, merca aquí, que defende que mercar no comercio local non é unha cuestión de xenerosidade ou altruísmo, é un acto intelixente. A campaña comezou con Prima 21 e continuará durante todo o mes de xuño, coa difusión dun vídeo e outras accións publicitarias e de animación. Na próxima semana publicarase en redes o spot da campaña e elementos de street marketing empregando os soportes de mupis. Estas actividades completaranse cun programa para a cativada que desenvolverá a Concellería de Centros Socioculturais na Alameda os venres de verán. ecg