Novedades Carminha: adiós a la banda más indomable

El veterano cuarteto de indie y rock Novedades Carminha, nacido en Santiago y cuyo nombre corresponde a una antigua lencería compostelana, anunció ayer, a primera hora de la mañana y a través de sus redes sociales, que había llegado el momento de tomarse un descanso y que, por lo tanto, se separaban de forma indefinida.

El grupo, que en sus catorce años de vida brindó cinco grandes álbumes, aprovechó la ocasión para agradecer la implicación de toda la gente con la que han trabajado y en especial el buen trato recibido por sus fans. Firmaron la nota con un “NC”, iniciales del nombre de la banda conformada por el guitarrista y cantante Carlos Pereiro (Carlangas), el bajo Adrían Díaz (Jarri), el batería Xavi Pereiro y el guitarrista y encargado del teclado electrónico Anxo Rodríguez.

Su mensaje de despedida fue muy seguido en las redes sociales, en las que numerosos seguidores de la banda expresaron su tristeza por el anunciado parón. También recibieron infinidad de mensajes de ánimo y de agradecimiento por todos los buenos momentos que hicieron pasar a sus seguidores.

DISCOGRAFÍA. Novedades Carminha lanzó su primer álbum, Te vas con cualquiera, en 2010, conformado por quince canciones. Continuaron con Jódete y baila, en 2011; Juventud unfinita, en 2014, y Campeones del mundo, en 2016 (los tres con la misma extensión, unas diez canciones). Finalmente, sacaron su último álbum en 2019. Este se titulaba Ultraligero y sus once canciones apenas pudieron disfrutar de un año de normalidad debido al inicio de la pandemia. Sin embargo, dejaron grandes éxitos, como Verbena, Te quiero igual o A Santiago voy, a los que se suman otros anteriores como Ritmo en la sangre, Cariñito o Antigüa pero moderna.

EL ANUNCIO. “Amigxs, después de 14 años, 5 Lps, cientos de conciertos en España, EE.UU. y México, ver bailar con nuestra música a decenas de miles de personas (quién sabe cuántas...), que nuestros temas se hayan reproducido millones de veces y haber llegado a lugares que ni nos podíamos imaginar cuando empezamos, siempre desde la más absoluta independencia, hemos decidido que necesitamos un descanso y por eso vamos a parar indefinidamente. Estamos muy agradecidos a la vida, al público y fans por acompañarnos y a toda la gente que trabajó con nosotros: crew, sellos discográficos, promotores, productores, técnicas, mánagers, periodistas, realizadoras, diseñadores, fotógrafas, camareros y currelas varixs... A todxs menos a lxs seguratas, que algunos de puta madre pero la mayoría regular. No vamos a hacer conciertos de despedida de esta etapa como si fuéramos tonadillerxs ni intentaremos sacaros la pasta con un disco en directo o un recopilatorio. Palabrita. Después de tanta intensidad y de tanta energía (no hay vacaciones en el rock) sentimos la necesidad como grupo de ver todo en perspectiva: tomar aire, coger fuerzas y estar fuera; echarlo de menos para -ojalá- poder vernos de nuevo. Y si no, ahí quedan nuestros discos. Somos colegas de siempre y para siempre, nos queremos mucho entre nosotros, os queremos mucho a vosotrxs y ya sabéis: saludadnos siempre. NC”.

A este mensaje añadieron imágenes variadas, en las que se podían apreciar tanto a los miembros de la banda como a todos sus fanáticos durante los conciertos ofrecidos en esta etapa.