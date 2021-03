Novedoso servicio presencial de estimulación cognitiva a domicilio para enfermos con alzhéimer y otras demencias

Agadea. La Asociación Gallega de Ayuda a los enfermos con demencia tipo alzhéimer y otras demencias neurodegenerativas (Agadea) acaba de poner en marcha un novedoso servicio presencial de Estimulación Cognitiva a Domicilio. Este pionero servicio va dirigido a aquellas personas que desean prevenir un deterioro cognitivo y no pueden o no quieren desplazarse a un centro. Son los propios profesionales de la entidad los que van casa por casa impartiendo los talleres. Ahora, después de varios meses de funcionamiento la acogida entre las familias está siendo muy buena, según indican desde Agadea. Desde hace más de un cuarto de siglo esta asociación ofrece este tipo de terapias no farmacológicas en distintos centros de la comunidad. En la actualidad, estos talleres se imparten de forma presencial en Santiago, Ribeira, Vedra, Teo y A Estrada. Pero debido a la situación de alarma sanitaria, Agadea dio un paso adelante para adaptarse a la nueva normalidad y puso en marcha la posibilidad de realizarlo en el propio domicilio.

En este servicio se trabaja el funcionamiento cognitivo en aquellos ámbitos que están afectados por alguna enfermedad, por el paso de los años o que aún sin estar afectados pueden preservarse. El objetivo final es el fomento de la autonomía con el que se consigue una mejor calidad de vida de la persona afectada y de su entorno. Este innovador servicio a domicilio está dirigido por la trabajadora social Sonia Castro. Cualquier familia puede solicitar más información sobre éste llamando al 651 981 863. La Asociación Agadea, que dirige Isabel Gey, amplió su red de servicios con la apertura, el pasado febrero, del Centro de día Salgueiriños, en respuesta “a una necesidad social”. “Nuestro fin”, asegura Isabel Gey, “es intentar que las personas con alzhéimer y otras demencias puedan seguir nuestras terapias y que no tengan que acabar en una residencia sí o sí”.