Novo incendio no vertedoiro de Miramontes

O polémico vertedoiro de Miramontes, situado na parroquia compostelá de Grixoa, engadiu esta noite un novo capítulo á súa historia coa declaración doutro incendio. Os traballadores da canteira da zona alertaron das lapas aos Bombeiros de Santiago pasadas ás 23.00 horas. Cando chegaron ata o lugar os efectivos de emerxencias, o incendio estaba practicamente apagado grazas á terra que botaron os propios empregados axudándose dunhas palas. Tras realizar labores de refresco, quedou case controlado durante a madrugada máis, segundo os veciños, as lapas reaviváronse esta mañá.

O feito de que haxa incendios neste enclave, o último foi en marzo, non é novidade. Tal e como alertan habitualmente os veciños, as instalacións non están ben xestionadas e supoñen un perigo. A veciñanza, organizada nunha plataforma de afectados, denunciou en varias ocasións que no vertedoiro non se tratan os residuos debidamente e que o fume que se desprende resulta insoportable.