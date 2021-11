Novo número da revista da asociación de veciños do casco histórico ‘Fonseca’

Santiago. A Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca publica o segundo número da súa revista, grazas ao programa de subvencións do Concello de Santiago. A publicación, da que se distribúen 500 exemplares entre os veciños e negocios do casco histórico, consta de 20 páxinas nas que se recollen as principais inquietudes postas en común pola xunta directiva da entidade, presidida por Roberto Almuíña e composta por Pepe Baqueiro, Paloma Pintos, José Ángel Cocho, Vanesa Brea, María José Lorenzo, Pastora Rivas y Jesús Varela. Actualmente, a entidade ten 130 familias asociadas. A revista inclúe artigos de opinión de veciños e expertos en patrimonio, e representantes dos catro grupos municipais: o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; José Antonio Constenla, Marta Lois e Goretti Sanmartín.

Finalmente, conta cunha sección de noticias nas que se informa, por exemplo, sobre o futuro centro sociocultural na praza Salvador Parga ou a a perda xeral de servizos no casco histórico. ECG