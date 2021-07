Novo programa de espectáculos no Auditorio Galicia

‘Colapsoloxías’. O director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, presentou onte, na Casa do Concello, Colapsoloxías, acompañado de Xoán Xil, Pablo Iglesias e Lorena Durán, integrantes do Colectivo Colapso, entidade que organiza o evento. Trátase dunha residencia colectiva centrada na experimentación e na creación sonora, que se celebrará do 2 de xullo ao 15 de agosto no Auditorio de Galicia e espazos exteriores da cidade. A vocación de Colapsoloxías é tecer unha rede de intercambio con diferentes proxectos e artistas que entenden a música e a creación dunha perspectiva crítica. O primeiro dos espectáculos será hoxe, ás 20.30 horas, con Ubaldo, artista catalán multidisciplinar. REDAC.