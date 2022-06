“Nuestra dieta Atlántica es muy saludable y debemos fomentarla”

Rosaura Leis, profesora titular de Pediatría en la Universidad compostelana, es la actual presidenta de la Fundación Española de la Nutrición, del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría y lidera el Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). Es la presidenta del Comité científico de la Fundación Dieta Atlántica de la Universidad de Santiago de Compostela y coordina la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Ahora, además, podrá colgarse otra medalla, tras convertirse en la primera mujer del área de conocimiento de Pediatría de la Universidas de Santiago que recibe la acreditación como catedrático por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).

¿Cómo se siente tras convertirse en la primera mujer en alcanzar esta acreditación?

Siento una gran satisfacción. Es el último escalón de la carrera académica, que inicié en la USC en el curso 87-88 como becaria de profesorado y personal investigador, bajo la dirección de mi maestro, el profesor Rafael Tojo, continuando como profesora ayudante, profesora titular y ahora acreditada a cátedra. Me siento muy agradecida a mis maestros, a mi facultad, a mi Universidad y a mis compañeros, que me han ayudado a llegar hasta aquí, disfrutando cada día de mi labor asistencial, docente e investigadora.

¿Porqué decidió dedicarse a la Pediatría?

La verdad es que tuve claro que quería ser médico desde la EGB, así que llegué a la facultad y durante mis estudios de licenciatura me sentí especialmente atraída por la medicina del niño y del adolescente. Fue ya en Pediatría cuando mi dedicación especial se dirigió a la nutrición pediátrica y a la promoción de los estilos de vida saludables desde la infancia como base para la prevención de la enfermedad a corto, medio y largo plazo; y de las no transmisibles del adulto, hoy principales causas de morbilidad y de muerte en el mundo. Debo hacer especial mención al profesor Rafael Tojo, pionero en el campo y que he tenido la gran fortuna de que fuera mi maestro. Él me transmitió el amor a la Pediatría y al cuidado del niño y su familia y a mis dos instituciones, la USC y el Hospital Clínico.

En su opinión, ¿cómo ve el panorama desde el punto de vista de la Pediatría?

En nuestro país tenemos la gran fortuna de que los niños, los adolescentes y sus familias son atendidos por sus especialistas, los pediatras, no solo en la enfermedad, sino en los controles de salud, en los que junto a medidas preventivas como las vacunas, se les asesora en estilos de vida y se detectan situaciones de riesgo que nos permiten una intervención precoz. La Pediatría y el pediatra han jugado un importante papel en la mejora de la salud y de la calidad de vida del niño y de este cuando sea adulto. El gran desarrollo de la Pediatría y de sus áreas específicas en los últimos años hace necesario el reconocimiento de sus áreas de acreditación específica (las superespecialidades), lo que permitirá una mejor organización asistencial en la edad pediátrica.

Patologías como el sobrepeso y la obesidad, que afectan a todas las edades, a todos los países y a todos los grupos sociales, constituyen hoy la pandemia del siglo XXI. Esta enfermedad que se asocia a otras comorbilidades que incluyen a la mayor parte de los órganos o aparatos, presenta cifras muy elevadas en la edad pediátrica, con repercusiones negativas ya sobre su salud. Es el “momento para la acción”, porque de seguir los datos como hasta ahora nuestros niños y adolescentes podrán vivir menos de lo que lo hicieron sus abuelos, y sobre todo con peor calidad de vida.

Destacar que estudios recientes sitúan en Europa un gradiente de esta prevalencia positiva Norte-Sur, por tanto con cifras más elevadas en los países del Sur, lo que probablemente tenga mucho que ver con la falta de adherencia de nuestros niños y adolescentes a los estilos de vida tradicionales, en nuestro caso, atlánticos, que han contribuido a que tengamos una población de las más longevas del mundo y con una magnífica calidad de vida.

Se hace necesaria la coordinación de todos para la lucha contra la obesidad y un ejemplo es el Programa recientemente presentado por la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, cuyo objetivo es lograr la obesidad zero en Galicia en 2030.

¿Y cuáles son sus planes de cara al futuro?

Continuar trabajando y disfrutando como pediatra, como profesora y como investigadora. Desde el punto de vista investigador nuestro grupo de Nutrición Pediátrica está llevando a cabo varios ensayos clínicos en el Hospital Clínico y en el IDIS. Tiene en marcha varios proyectos de investigación multicéntricos para el estudio de los factores de riesgo de desarrollo de la obesidad y sus comorbilidades en la edad pediátrica, con financiación del ISCIII y en proyectos de intervención, como el MELIPOP, en el que promocionamos los estilos de vida saludables en niños con especial riesgo de desarrollar obesidad, como son aquellos cuyos padres presentan sobrepeso y/u obesidad, evaluando el efecto de esta intervención, lo que nos permitiría recomendar estrategias para la prevención y la intervención . Por último, me gustaría destacar el trabajo que estamos realizando desde la Fundación Dieta Atlántica de la USC, en la investigación de los efectos sobre la salud de los estilos de vida atlánticos y la divulgación, comunicación y promoción de éstos.

El estilo de vida atlántico es saludable para el individuo y para el medio ambiente y debemos contribuir a su conservación y fomentar la adherencia de las nuevas generaciones.

¿Qué motivos suele haber detrás de la obesidad?¿Y qué soluciones considera más adecuadas?

La obesidad es una enfermedad, resultado de la interacción entre genes y ambiente, pero como ya dijimos anteriormente malas dietas, la disminución de la actividad física y el aumento de la inactividad, fundamentalmente en relación con el mal uso y abuso de las pantallas juegan un importante papel. Tenemos que promocionar la adherencia a nuestro estilo de vida tradicional Atlántico, desde los primeros años de vida. Las tres P, los padres, los profesores y los pediatras deben coordinar sus acciones y trabajar juntos en favor de la salud de los niños y adolescentes.

La promoción de una buena alimentación de la mujer gestante y lactante, de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, de la introducción de la alimentación complementaria según las recomendaciones de las sociedades pediátricas y la incorporación a una mesa familiar saludable, atlántica, es fundamental. Además, se hace necesaria la inclusión en el curriculum escolar desde los primeros años de los patrones de vida saludables, donde el niño aprenda hábitos, a seleccionar alimentos, leer etiquetados, a prepararlos culinariamente y todo ello compartido con su familia y sus padres. Por otra parte, no debemos olvidar que el comedor escolar, donde cada vez más niños realizan la comida del mediodía, debe ser especialmente cuidado como un lugar de educación nutricional y que toda la sociedad debe sumarse y trabajar contra esta gran pandemia que pone en riesgo la salud de la población y la supervivencia del sistema sanitario.