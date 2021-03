“Nuestra esencia es la comida de toda la vida, la de la abuela”

“La esencia de nuestro ultramarinos es la comida de toda la vida, como la que hace cualquier madre o abuela; y eso no se perderá”. Son palabras de Ricardo Chorén, gerente del ultramarinos y Comidas Victoria, ambos establecimientos ubicados en la compostelana rúa do Hórreo. El primero, como avanzó en exclusiva EL CORREO, se traslada de local. Con más de noventa años de historia, dejará el bajo en el que se sitúa desde hace décadas para ocupar la esquina del Hórreo con la rúa República do Salvador.

En el nuevo espacio, como explica su responsable, se fusionarán ambos negocios, el ultramarinos, una tienda muy conocida en el Ensanche y que ha quitado de apuros a muchos compostelanos, y también el de platos elaborados.

En este sentido, Chorén explica que “la idea es mantener los platos de comida tradicional, donde las empanadas o la tortilla son platos estrella, junto a los tradicionales de cuchara de invierno, como caldo, callos o cremas. Cambiamos la oferta según la época del año, aunque en el nuevo servicio a domicilio vamos a incluir también platos calientes”.

Ampliarán la línea de negocio, apunta, con venta a través de internet o también el servicio a domicilio. Todo desde unas instalaciones modernas que además dan para dos de las principales calles del Ensanche compostelano. No faltarán los pollos asados o el churrasco; y la familia de Victoria Seoane, la fundadora del negocio matriz, espera continuar generando satisfacción entre los numerosos clientes, la inmensa mayoría de gran fidelidad, que frecuentan esta mítica tienda de comestibles.