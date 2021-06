Nueva concentración de ciclistas contra la normativa de circulación

Tras la manifestación en bicicleta celebrada a mediados de abril, la asociación que representa a los ciclistas de la ciudad, Composcleta, sigue en pie de guerra ante lo que consideran una insuficiente respuesta a su petición para evitar el cambio de la normativa de circulación tal y como se ha planteado. Esas modificaciones llegan hoy al pleno municipal para su aprobación, y en ellas no hay un cambio global de la normativa vigente pero sí de determinados puntos en los que se incluye un apartado mucho más amplio dedicado a las bicicletas. Tanto BNG como Compostela Aberta han presentado enmiendas enfocadas a que se cumplan las reivindicaciones de Composcleta, que ayer las escenificó en una concentración en el Obradoiro.

Los principales cambios que introduce la modificación de la ordenanza son la limitación de velocidad en el carril bici, por el que no se podrá circular a más de 20 kilómetros hora, velocidad modificada pues en un principio se fijaba en 15. De hecho, este había sido uno de los principales puntos de enfrentamiento. Asimismo, se indica expresamente que su bicicleta podrá ser retirada de la calle y trasladada al almacén municipal si no está debidamente aparcada, algo que consideran que carece de lógica por haber “carencia” de lugares de aparcamiento para ellos. Eso sí, desde la asociación celebran que “grazas ao apoio e á presión realizada na bici manifestación do 17 de abril, conseguimos que polo menos non se prohiba a bici polo centro histórico”.

Este último punto hace referencia a un apartado de un primer borrador de la modificada ordenanza, en el que se especificaba que se prohibía la circulación de vehículos, incluidas las bicicletas, en todo el ámbito delimitado como casco histórico (excepto vehículos autorizados, por ejemplo, carga y descarga a determinadas horas). El concelleiro de Mobilidade, Gonzalo Muíños, ya había indicado a este periódico que todo estaba sujeto a cambios y que no se tenía intención de prohibir el paso de bicicletas por todo el casco histórico sino en determinados casos. Esos casos hacen referencia a calles en las que el tránsito dificulte la convivencia entre bicicleta y peatón, las cuales se señalarán debidamente, y que corresponderán a rúas con más trasiego y más estrechas.

En el manifiesto que se procederá a leer esta tarde, se incluirán peticiones como que la movilidad en bicicleta sea una prioridad en la agenda política, que la ciudad deje de ser un caos circulatorio o que los vecinos se puedan mover en bicicleta por la ciudad sin miedo a los vehículos. En este sentido, la posición del Concello es que la prioridad de la ordenanza es el paso de los peatones, y que de ahí nace el resto de la normativa. Desde Composcleta, pese a que comprenden tal máxima, consideran que la bicicleta debe ser una prioridad circulatoria, también desde el punto de vista ambiental, y que en ningún caso se facilita su paso en una ciudad en la que apenas hay carril bici ni lugares dedicados a su aparcamiento.

ESTACIONAMIENTO. “As bicicletas terán que estacionarse preferentemente nos lugares habilitados, deixando en tódolos casos un espazo libre para os peóns de tres metros”. Esa es la norma que fija la modificación de la normativa, buscando así como objetivo que las bicicletas se aparquen solo en los espacios reservados a tal fin o en calles en las que se garantice que no se entorpece el paso de peatones. “Resulta que para deixar unha bici aparcada para, por exemplo, facer uso do comercio local e de proximidade, imos ter que buscar unha rúa ou lugar en Compostela que garanta que un peón non pase a menos de 3 metros da nosa bici”, explican desde Composcleta, que piden que se haga la misma consideración cuando se trata de vehículos privados. En este sentido, han publicado en su página de Facebook una relación de fotografías de vehículos estacionados en distintas zonas de la ciudad dificultando el paso peatonal. Uno de los lugares señalados es el Hospital, donde el caos circulatorio mantiene todas las mañanas muchas de las aceras invadidas de coches.

En consecuencia a la normativa que se pretende aplicar, se considerará que una bicicleta ha sido abandonada, y se procederá a su retirada, cuando causen “algún dano ó patrimonio público, por atoparse atadas a lugares onde especificamente estea prohibido facelo. Neste caso, o interesado poderá recuperar a bicicleta depositada no almacén municipal, previo pago da taxa establecida”. Composcleta insiste en que el comportamiento incivilizado se achaca con este texto a los usuarios de la bicicleta, ya que “sinálannos como vándalos que esnaquizan mobiliario urbano e estorban e perturban a circulación dos peóns polas beirarrúas e pasos de peóns”. Las bicicletas se pueden dejar atadas al mobiliario urbano siempre que no lo dañen, y que cumplan la máxima del espacio con los peatones.

SANCIONES. Uno de los puntos por el que la asociación de ciclistas señala directamente al Concello es por el capítulo dedicado a las sanciones, al considerar que se fija una política activa de multas. El apartado de infracciones de carácter leve incluye no hacer uso de prendas e elementos reflectantes polos usuarios de bicicletas. En este sentido, Composcleta considera excesivo la referencia a prendas reflectantes si ya se utilizan elementos reflectantes en el vehículo en sí. También se considerará infracción, en este caso de carácter grave, transportar a niños mayores de siete años, aunque sea en sillas homologadas.

“Utilizar cadeiras (dianteiras e/ou traseiras), remolques ou transportíns para levar ás crianzas en bicicleta é pouco menos que delito nesta cidade”, denuncian desde la asociación, que inciden en su desacuerdo con la prohibición de llevar a más de un niño y con el hecho de no poder llevar animales en remolques. La lista de prohibiciones graves se completa con el hecho de soltar el manillar de la bicicleta, excepto que sea necesario para hacer una seña de maniobra; cogerse a otros vehículos para ser remolcados; circular zigzagueando entre vehículos y peatones; o cargar la bicicleta con objetos que dificulten su utilización o reduzcan su visión.