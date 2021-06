Nueva concentración en el Obradoiro de los pensionistas de Santiago

MAÑANA. “Goberne quen goberne, as pensións deféndense”. De esta forma, desde la Plataforma de Pensionistas de Compostela, creada en enero de 2018, insisten en que seguirán manifestándose hasta que consigan “unhas pensións dignas”. Mañana (12.00 horas), coincidiendo con el primer lunes del mes, volverán a manifestarse en la praza do Obradoiro. “Unha vez máis queremos trasladar ao Goberno do Estado que non pararemos de mobilizarnos ata que se garantan as pensións nos Orzamentos Xerais do Estado e a súa revalorización de acordo ao IPC anual; e se recolla na Constitución Española a garantía das pensións públicas”, defienden desde la Plataforma, que reclama “pensións mínimas de 1.084 euros que garantan poder vivir con dignidade conforme á Carta Social Europea e a eliminación da fenda de xenero”. REDAC.