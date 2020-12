Nueva inversión de la Xunta para continuar las obras en la basílica

La Xunta refuerza su compromiso con la restauración y rehabilitación de la Catedral de Santiago ampliando y renovando el convenio de colaboración firmado con el Cabildo del conjunto catedralicio y con la Fundación Catedral el pasado mes de abril. Se trata, indicaron desde el Gobierno gallego, “dunha addenda ao acordo inicial que permitirá completar a última fase das obras impulsando traballos na fachada da Inmaculada e poñendo en marcha actuacións no ámbito da Capela da Corticela, tanto no seu interior como no acceso ou nun conxunto escultórico de pedra policromada”.

De esta forma, el Consello da Xunta autoriza la ampliación del convenio que implica la modificación del plazo de vigencia con el objetivo de garantizar la perfecta ejecución de las intervenciones ya en marcha o previstas, así como la elaboración y tramitación de toda la documentación final de obra y la justificación de todos los gastos e inversiones realizados. Además, esta modificación incluye también un incremento de 222.000 euros en la inversión del Gobierno gallego para actuaciones en la Catedral, “o que eleva a partida asignada para este convenio ata os 972.000 euros”, señalaron desde la Xunta.

En este sentido, además de atender las necesidades en diferentes ámbitos de la Catedral como la fachada a la rúa Fonseca del edificio claustral, la Torre del Reloj, la cubierta de la capilla da Comuñón y las capillas penitenciales y absidales, el acuerdo entre la Xunta, el Cabildo y la Fundación Catedral impulsará también obras de la segunda fase en la Corticela que “permitirán mellorar o estado de conservación actual do seu interior, o acceso e un conxunto escultórico de pedra policromada”. Asimismo, se actuará sobre la fachada de la Inmaculada. Todas ellas afectarán solo a la capilla o al exterior de la basílica “e non interferirán na actividade do interior das naves durante o Xacobeo 2021”, precisaron desde la Xunta.

Hay destacar que la necesidad de llevar a cabo estas actuaciones para completar el proyecto de la Catedral surgió del programa de conservación y restauración previsto en el Plan Director e iniciado en el año 2009 y que clasificaba las intervenciones “en prioritarias, secundarias e de remate, sendo as máis necesarias e urxentes as postas en marcha ese mesmo ano pola Xunta, a Catedral o Consorcio e o Goberno central”.

Con esta modificación, la Xunta, el Cabildo de la Catedral y la Fundación Catedral refuerzan de nuevo los lazos que permitieron reinaugurar la basílica de Compostela 800 años después de su construcción e iniciar el Xacobeo 2021 con la mayor parte de las obras ya finalizadas. De este modo, “os 970.000 euros achegados integramente polo Goberno galego súmanse aos máis de 17 millóns de euros investidos conforme a diversos convenios co Goberno do Estado e a Xunta e que permitiron completar as obras de restauración inauguradas a pasada semana”, destacan.