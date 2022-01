Nueva moda: tatuarse el símbolo de ternera gallega en el trasero

Muchos se tatúan por moda, otros por inmortalizar en su propia piel a alguien importante o algún momento especial en su vida, para tenerlo siempre presente. El cuerpo se vuelve un lienzo en blanco, donde el tatuador se convierte en el pintor de la obra.

Hay tanta imaginación como piel en el cuerpo, desde licuadoras en el brazo, un cortapizzas en el cuello, el símbolo de ternera gallega en el culo, que suele ser muy demandado, hasta la cabeza de un tiburón en el cuello, de forma que se mueva cuando la persona gesticula. Estos son solo algunos ejemplos de lo que muchas personas quieren plasmar con tinta en su piel.

Al menos cinco estudios de tatuajes se encuentran en la zona vieja de Compostela, un número significativo para el tamaño de la almendra. Los tatuajes son un signo de diferenciación con el resto, y la pandemia no ha cambiado esta mentalidad. Al contrario, tanto el estudio de Dr. Mortiis, situado en la rúa de San Pedro número 62, como Balinese Tatto Compostela, que se encuentra en la rúa do Cardeal Payá número 14, u Old Skull Tattoo, situado en la Avenida da Coruña número 2, tienen clientes todos los días y el trabajo es constante.

Mortiis Salazar, dueño del estudio Dr. Mortiis, explica que “ahora mismo se tatúa mucha gente, aunque en verano suele ser un promedio de unas diez o doce personas, y muchísimo peregrino”.

Por otro lado, Daniel Castro, dueño del estudio Old Skull Tattoo, cuenta que “nosotros no hemos notado el efecto de la pandemia, seguimos trabajando como estábamos antes, es decir, todos los días tenemos clientela”.

En el caso de Balinese Tattoo Compostela, Luca Díaz, propietario y único tatuador del local, expresa que “la pandemia hizo que muchos competidores bajaran los precios, pero yo sigo trabajando. Llevo en Santiago 15 años tatuando en este estudio, y de promedio tatúo una persona por día”.

Aunque Díaz diga que han bajado las tarifas a la hora de decorar el cuerpo, los precios dependen de muchos factores. El precio mínimo suele ser de 60 euros y, según el tamaño, color, etc, el precio sube. Mortis cuenta que uno de los tatuajes más caros costó 14.000 dólares en Estados Unidos.

La pasión por la tinta no tiene edad, y se puede comprobar cuando se pregunta a los distintos estudios de tatuajes sobre sus clientes. En el caso del estudio de Mortiis Salazar, los más recurrentes suelen ser las personas de 35 a 60 años. Luca Díaz tiene de promedio a una clientela un poco más joven, que va desde los 20 hasta los 50 años. Aunque destaca que “podemos tatuar a una persona con 70 años con su primer tatuaje, como uno de 18 que ya lleva 50 tatuajes”. Daniel Castro tiene personas con edades de todos los tipos, pero predominan las franjas entre los 20 y 30.

dibujos de moda. Hay muchos tipos de tatuajes, desde los realistas, acuarela, tribal, neotradicional... Y cada tatuador está especializado en distintas temáticas. En el estudio de Dr. Mortiis los tatuajes de moda suelen ser las figuras animales. En cambio, en Balinese Tatto Compostela, Luca confiesa que “esta semana al menos cuatro veces me han pedido relojes de arena, relojes de bolsillo, la rosa de los vientos y las brújulas, y de fondo les ponen un mapa”. Añade, de forma insistente, que “eso está de moda, pero cuando te digo de moda, es a lo bestia”. “Hace poco estuvo de moda hacerse la silueta de unas manos enganchándose por los meñiques, también agarrando una rosita o señalando algo, una palabra escrita en la palma de la mano, cosas muy minimalistas”, señala el tatuador.

Por el contrario, Daniel últimamente está tatuando muchas franjas negras alrededor de los brazos, también “el símbolo del infinito sigue siendo uno de los más demandados, y las siluetas de familias”, concluye.

Peregrinos. Los peregrinos no son diferentes a los compostelanos a la hora de tatuarse algo que los tenga marcados para el resto de la vida. Querer tener su elemento diferenciador en el cuerpo les hace tatuarse en Compostela. ¿Y qué se tatúa un caminante cuando llega? Mortiis contesta que “los peregrinos se suelen tatuar el típico recuerdo de Santiago, es decir, la concha, la flecha o la cruz”.

Clientela fija. Todos los tatuadores confirman que tienen una clientela fija y leal. “Se llenan los cuerpos con nosotros”, dice Mortiis. Luca cuenta el caso de un chico que empezó tatuándose una pierna y después pasó a la otra, le hizo el pecho y también los dos brazos, y ahora ha pedido cita para hacerse la espalda, “todo lo que lleva en su cuerpo se lo hice todo yo”, señala el tatuador.

El 2022 tiene pinta que será un año lleno de tinta. Tanto Dr. Mortiis como Old Skull Tattoo son optimistas con su clientela. Castro explica que ellos trabajan con mucha gente de la ciudad, y atienden a los peregrinos si han solicitado cita previa. Si no, no es posible. “Hay clientes que llaman dos o tres meses antes para tatuarse si hacen el Camino, en ese caso sí solemos atenderlos, pero este año hemos tenido 10 o 12 peregrinos solamente, porque no sabíamos donde meterlos” por la cantidad de gente que teníamos, confiesa el propietario de Old Skull Tattoo.