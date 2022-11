Nuevas actividades en noviembre para los más jóvenes y fans de Celi

Santiago. El centro comercial As Cancelas sigue trabajando para ofrecer los mejores planes de ocio para los más pequeños. Durante el mes de noviembre, todos los niños y niñas podrán disfrutar de una renovada y atractiva programación en la ludoteca infantil del complejo: la Casa de Celi. Todos los viernes y sábados de noviembre, los visitantes más jóvenes de As Cancelas tienen una cita ineludible en la planta superior del centro comercial. Allí podrán crear, jugar y divertirse mientras hacen nuevos amigos y dan rienda suelta a su creatividad. Espectáculos, cuentacuentos, música, talleres y muchas sorpresas más completan la programación de este mes en La Casa de Celi. Los participantes estarán supervisados por monitores y se deberán cumplir las normas de seguridad de las actividades en todo momento. “Las nuevas actividades que estamos llevando a cabo en La Casa de Celi están siendo todo un éxito”, señala Javier Nicolás Blanco, gerente de As Cancelas. “Estamos muy contentos de ver cómo, cada fin de semana, hay más peques junto a sus familias disfrutando de las distintas propuestas de ocio: espectáculos, cuentacuentos... La programación de noviembre no dejará a nadie indiferente y la diversión está 100% asegurada”, añade. ecg