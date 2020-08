Nuevas quejas por cobros con recargo en impuesto de circulación incluso con recibos ya domiciliados

MALESTAR. Las quejas no paran por los cobros que está realizando el Ayuntamiento de Santiago con el impuesto de circulación. Este periódico recogía ayer las protestas de algunos compostelanos a quienes les había llegado una carta certificada que les obligaba a abonar con un 10 por ciento de recargo este impuesto. Pues bien, ayer, y precisamente al hilo de esta información, otros propietarios de vehículos se pusieron en contacto con esta Redacción para denunciar que su caso era todavía más llamativo. Tal y como explicaban, les había llegado esa misma misiva certificada para que fueran a pagar ya con el sobrecoste del diez por ciento, pero en su caso llevaban años con el recibo domiciliado en el mismo banco, y “jamás habíamos tenido problema. Yo incluso repasé mi banca electrónica para ver si me lo habían cobrado o no; fui al banco, y allí me confirmaron que el Ayuntamiento no había pasado el recibo como siempre, y que ya habían tenido más consultas del mismo tipo”. En este caso, una vecina de Santiago, “llevamos años con el mismo coche y el mismo banco, no hay posibilidad de confusión. Y sin embargo nos mandan recargo”. El problema añadido es que se encuentra de vacaciones, con lo que podría “haberme enterado de esta carta más tarde y tener que pagar aún mayor recargo”. ¿Cómo es posible que teniendo desde hace años el recibo domiciliado llegue con esa sanción de recargo?, se preguntan los vecinos afectados. “Quizá tuvieron algún problema informático o quizá fue el hecho de que este año prorrogaron el plazo de pago”, precisamente por la situación de pandemia y el confinamiento. Pero claro, en ningún caso se justificaría que desde el Concello se pudiese cobrar con sobrecargo, ya que quienes apuestan por domiciliar sus impuestos lo hacen en gran medida para no estar pendientes de fechas de pago y no caer en la posibilidad de hacer frente a recargos. rEDACCIÓN