Nuevas quejas por los picnics turísticos con vistas a la Catedral

Santiago. Siguen las quejas del PP de Santiago por la excesiva tolerancia que, en su opinión, el grupo de gobierno está teniendo con los turistas y peregrinos que montan picnics en la plaza del Obradoiro y otros enclaves muy concurridos del casco histórico. Bajo el título de Parece que el pazo de Raxoi abrió un bar con terraza, los populares han vuelto a publicar varias fotos en las que se ve a individuos o grupos que convierten a diario los alrededores de la Catedral en una especie de merendero.

En los últimos días, además, como aprieta el calor, los comensales se han trasladado hasta los soportales de la sede del Ayuntamiento, donde extienden bolsas de comida y bebida sobre el enlosado para tomar un aperitivo a la sombra y con vistas privilegiadas al templo apostólico. No todo es cutrerío en las imágenes obtenidas. En una de ellas, aparece una joven muy estilosa preparada para beber unas copas de champán sobre una manta, para no mancharse el vestido, bajo el voladizo de Raxoi. Los comentarios no tardaron en llegar por parte de los internautas, una de las cuales señala, con sorna, que “la pena es la bolsa de plástico, si no fuese por eso podría ser portada del Vogue”. Otros consideran que eso ha ocurrido siempre y piden más mano dura para evitar los botellones en pleno Obradoiro. ecg