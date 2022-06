Nuevo descubrimiento sobre el cáncer de tiroides en el Clínico

Los criterios propuestos por médicos del hospital Clínico compostelano, que demuestran que los pacientes con microcarcinoma papilar de tiroides no siempre tienen que ser diagnosticados como si fuese un cáncer, acaban de ser incluidos en el libro de la nueva Clasificación de Tumores Tiroideos de la Organización Mundial de la Salud. Estos criterios fueron publicados en la revista The American Journal of Surgical Pathology en 2020, tras un estudio de 210 pacientes con microcarcinoma papilar de tiroides con un seguimiento de una media de 10 años. Las conclusión mostró que los tumores de estos pacientes deben ser diagnosticados como microtumor papilar, no carcinoma.

Según José Cameselle, facultativo del Servicio de Anatomía Patológica del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza y profesor de la Facultad de Medicina, “el estudio anatomopatológico de las piezas de tiroidectomía parcial o total confirman los criterios fiables por los cuales puede eliminarse el diagnóstico de malignidad”.

La investigación responde a una propuesta teórica de expertos realizada en 2003 durante un congreso sobre cáncer de Tiroides en Oporto conocida como Porto proposal. “Tras este congreso se actualizó el razonamiento considerando parámetos adicionales como receptores hormonales (prevalezca de este tumor en mujeres) y alteraciones moleculares (mutación del gen BRAF)”, añade el doctor Cameselle.

El estudio incluyó la tesis doctoral del doctor Elvin Aliyev, realizada bajo la dirección de los doctores José Cameselle y Clara Álvarez. “Se demostró que los criterios son seguros y deberían ser utilizados por los anatomopatólogos en la práctica rutinaria del diagnóstico de piezas procedentes de tiroidectomía total o parcial”, continúa el patólogo del Clínico.

Este nuevo proceder contribuirá a un mejor tratamiento de los pacientes. La idea es equivalente a la de la categoría diagnóstica del NIFTP de tiroides, un tumor que hasta el 2017 se diagnosticaba y trataba como se había sido un cáncer de tiroides. Pero la utilización del diagnóstico de Microtumor papilar de tiroides para aquellos microcarcinomas sin datos de riesgo —según datos validados en el nuevo estudio— puede ser mucho más relevantes que el término NIFTP dada la mayor prevalencia del microtumor papilar de la población general.

El diagnóstico de microtumor papilar en lugar de microcarcinoma papilar de tiroides permitirá, de forma segura, disminuir el riesgo de sobretratamento de estos pacientes, eliminar el estrés asociado a la palabra cáncer.

El doctor Cameselle confía en que “la inclusión de los criterios de nuestro artículo en la clasificación de la OMS pueda generar suficiente impacto en la comunidad médica para facilitar más casuística y debate para permitir la incorporación de esta nueva categoría diagnóstica en la práctica clínica”.