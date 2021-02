Nuevo desprendimiento en O Pombal

La zona de O Pombal suma un nuevo incidente a la lista de problemas que está provocando el arreglo del polémico muro que sube paralelo al parque de la Alameda. Esta mañana se ha desplomado un fragmento de tierra en la zona donde no hay muro, situada en las proximidades del cruce con Cruceiro do Gaio. Se trata de terrenos privados situados entre el parque y la rúa de O Pombal, y no causaron daños personales.

El lugar quedó vallado por la Policía Local y ya se está interviniendo para retirar la tierra de la acera. Todo en un momento en el que Raxoi está trabajando en la zona del muro y después de haber requerido a los propietarios para que llevaran a cabo los trabajos necesarios para consolidar el talud. Si cuando concluya el plazo del requerimiento no se han llevado a cabo los arreglos, el Ayuntamiento intervendrá de forma subsidiaria y luego reclamara el coste de las obras a los titulares.

Hace una semana comenzaron los trabajos para arreglar el muro que se desplomó en 2019. La obra sufrió un importante retraso no solo porque el estado de alarma impidió que se sometiera a aprobación por parte de la Comisión Asesora del Casco Histórico, obligada antes a sacarla a concurso, sino también porque hubo por medio muchas e infructuosas negociaciones con los propietarios.