Nuevos hallazgos en las obras de reconstrucción en Costiña do Monte

Las obras de reconstrucción del muro del parque de Bonaval en Costiña do Monte avanzan a buen ritmo, y no solo afectan a la reposición de la antigua pared derrumbada a finales de 2019, sino también al interior del parque para asegurar que no se vuelvan a producir problemas por la diferencia de cota.

La zona interior de este espacio, hoy acondicionado como jardín, está más alta, y fue precisamente este desnivel y la acumulación de agua que incrementó el peso de la tierra lo que provocó la caída de la pared sobre la calle, ocasionando la muerte de una persona. De ahí que el proyecto se incluyera acondicionar una zona libre en el espacio interior para evitar nuevas presiones que afectaran a la pared.

Precisamente, cuando se comenzaron las operaciones de desmonte fue cuando comenzaron a aparecer los restos arqueológicos, que obligaron primero a parar las obras para realizar la oportuna investigación, y ahora a modificar los trabajos. Si en aquella ocasión fueron restos humanos los que aparecieron el primer día, nada más comenzar a mover la tierra, ahora ha sido un antiguo muro transversal el que ha salido a la luz, y el que está siendo objeto de estudio por parte de los técnicos municipales, mientras continúan desarrollándose los trabajos en el resto de la zona.

Fue el pasado día uno cuando las obras en el interior sacaron a la luz este muro construido con piedra local, de un metro y medio de altura y uno de ancho, que se dispone formando un triángulo con respecto al muro exterior del antiguo jardín del convento de San Domingos, conformando una especie de “paso-puerta”.

El cementerio estuvo en funcionamiento unos cien años, entre mediados del siglo XIX y los años sesenta del pasado siglo, y fue objeto de una reordenación en los años noventa, cuando es posible que se cubriera dentro de la reforma del parque dirigida por el arquitecto Álvaro Siza.

Mientras continúan estas tareas en el interior del parque con todas las precauciones, en lo que se refiere al exterior, la construcción del nuevo muro que sustituye al derrumbado está ya prácticamente finalizada, y en breve se restablecerá el paso normal por la calle.