O alcalde de Santiago exercerá como delegado rexio na Translación dos restos do Apóstolo

SANTIAGO. EP. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, exercerá como delegado do rei Felipe VI na Ofrenda da cerimonia Translación dos restos do Apóstolo, que se celebrará o vindeiro xoves 30 de decembro na Catedral compostelá. A celebración relixiosa na que o rexedor pronunciará a ofrenda a Santiago arrincará ao redor das 11,15 horas. Pero antes, a Praza do Obradoiro acollerá o habitual pase de revista ás tropas, que estarán encabezadas polo xeneral xefe da Forza Loxística Operativa (FLO), Juan Francisco Arrazola Martínez. Finalizada a misa, segundo informa o Concello, a comitiva de autoridades dirixirase ao Pazo de Raxoi, onde o alcalde --como delegado do monarca-- presidirá unha recepción con motivo da celebración da Translación e asinará no Libro de Honra. Bugallo sucederá así ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen exerceu como delegado rexio na Translación do 2020, e ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, que fixo o propio en 2019.

LENDA DOS RESTOS DO APÓSTOLO. A cerimonia da Translación celébrase anualmente o 30 de decembro, en recordo do traslado dos restos do Apóstolo Santiago desde o porto Jaffa (Xerusalén) até as costas galegas, onde foron desembarcados no peirao de Iria Flavia, en Padrón (A Coruña). Segundo a tradición, a raíña Lupa, soberana das terras, enviou tropas en persecución da comitiva apostólica, que foi salvada por un milagre que afogou aos perseguidores nas augas do río Tambre. A raíña Lupa quedou tan abraiada por este feito que ofreceu a súa axuda aos discípulos para que puidesen enterrar os restos do Apóstolo, que foron trasladados nun carro tirado por bois na procura dun lugar para o seu repouso. Tras deterse -sempre segundo a lenda- na fonte da actual rúa do Franco, os bois continúan o seu camiño ata quedar inmóbiles no lugar que desde aquela se denomina 'Libredón' ('Liberum domum', agasallo libre), onde o Apóstolo é enterrado e pasa ao esquecemento ata o seu posterior descubrimento no ano 813 por un eremita. A primeira Ofrenda da Translación realizouna o rei Alfonso VI no ano 1109, entregando unha ducia de talentos de ouro e outra de marcos de prata. En 1642, baixo o reinado de Felipe IV esta cerimonia institucionalízase con carácter definitivo e, desde entón, actúa como oferente o rei ou un delegado rexio.