O alcalde lembra a Verea que o PP ten oito edís en Raxoi

O alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, respondeu onte á solicitude de entrevista de Borja Verea, para analizar “temas urxentes”. O rexedor lembroulle que o Partido Popular está representado no Concello por 8 concelleiros, é que “calquera elemento que queira trasladar ten un mecanismo axeitado, que é o Pleno da Corporación”, o órgano de acción do goberno, “non é a través de indirectas, nin a través da prensa, nin xiquera a través do Parlamento”. Tamén foi contundente ao sinalar que as “relacións do Concello coa Xunta de Galicia lévanse no ámbito institucional e sen intermediarios”.

Bugallo sinalou que recibiu onte o documento coa solicitude de entrevista, despois de aparecer publicado a fin de semana nos medios de comunicación. Aclarou que “na carta non se menciona ningún asunto a tratar”, para a continuación engadir que “non sei se o procedemento habitual de informar dos asuntos a tratar é a través da prensa, a min paréceme que non”.

E puxo como exemplo a reunión que el mesmo ten solicitado co titular do executivo galego: “Mesmo nunha entrevista recente para un medio de comunicación manifestei que non me parecía correcto informar ao presidente da Xunta dos temas a tratar a través dunha nota de prensa”. “Quero pensar”, continuo, que esta forma de actuar “é froito da inexperiencia”. “Eu espero que estes temas se corrixan. Se non simplemente me dou por enterado e a entrevista non ten utilidade práctica ningunha”.

Bugallo recordoulle a Verea que co presidente da Xunta ten “unha relación fluida e con confianza mútua desde hai moitos anos. E así debe seguir e así seguirá”. “E isto non quere dicir que non exista visión diferente sobre distintos temas”, continuou, como por exemplo o aparcamento do CHUS. Un debate que, lembrou, leva 15 anos enriba da mesa. Un “debate que non se resolveu cun goberno de maioría absoluta do PP, nin co de Compostela Aberta; e que esperemos se poida resolver nun futuro próximo”.

O alcalde reiterou que “desde o Concello de Santiago actuamos con absoluta lealdade institucional e prevalencia do interese xeral. Así o fixemos no momento en que aprobamos a declaración de interese xeral de ampliación do CHUS. Así o faremos cando se nos pida a declaración de interese xeral para a construción do Centro de Propoterapia. Pero iso non é contraditorio con que plantexemos que se lle dea unha solución ao tema do aparcamento como se lle está a dar na Coruña ou Pontevedra, por por dous exemplos doutros centros hospitalarios de titularidade autonómica”, subliñou.