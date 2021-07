O alcalde recibe a unha delegación de Pistoia

ITALIA. O alcalde de Santiago, Xosé S. Bugallo, e o concelleiro de Turismo e Relacións Institucionais, Sindo Guinarte, recibiron onte a unha delegación da cidade de Pistoia, encabezada polo responsable de Turismo deste municipio italiano, Alessandro Sabella. No encontro afondouse nos vínculos que unen a Compostela con Pistoia. A pesares dos 2.505 quilómetros que separan ámbalas dúas cidades, Pistoia é unha urbe moi vinculada á Ruta Xacobea, que ten a Santiago como referente; tanto é así que se denomina a si mesma como “a pequena Santiago”. Trátase dun vínculo histórico que se remonta ao século XII. Segundo a tradición, conservan unha reliquia do Apóstolo nunha catedral adicada a Santiago, que tamén conta cunha Porta Santa e cun altar en prata que relata a súa vida, tal e como se describe no Códice Calixtino. O vínculo entre Pistoia e Santiago remóntase a 1145, cando o bispo de Vallombrosan Atto fixo traer a Pistoia unha reliquia do corpo do Apóstolo. ECG