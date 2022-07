O Bloque reclama desde Santiago bonificacións do tren de media distancia

DEMANDA. O BNG organizou un acto en Santiago para reclamar as bonificacións do 100 % no servizo ferroviario Avant de media distancia que conecta Santiago con Vigo, Vilagarcía, Pontevedra, Ourense e A Coruña. Néstor Rego, portavoz do BNG no Congreso, e Goretti Sanmartín, portavoz do BNG en Santiago, estiveron acompañados de edís da comarca de Compostela para esixiren unha rectificación do Goberno central e a implantación dun tren de proximidade que favoreza a mobilidade nas vilas galegas. Neste traxecto, a diario son practicamente 14.000 persoas usuarias afectadas pola exclusión destas bonificacións, sen contar venres nin domingos, que é cando hai máis viaxeiras pola presenza de estudantes. “É un número importante para esixir que nas bonificacións anunciadas polo Estado se inclúan estes traxectos”, explicou Goretti Sanmartín. ecg