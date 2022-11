O Bloque reclama varias melloras na contorna do multiusos Fontes do Sar

Santiago. A concelleira Navia Rivas defenderá no Pleno unha iniciativa para que o goberno local proceda ao acondicionamento da contorna do multiusos Fontes do Sar.

O multiusos Fontes do Sar integra unhas instalacións deportivas e de lecer que congregan milleiros de persoas usuarias, participantes en adestramentos e competicións de clubs federados, ademais de espectáculos musicais e outros eventos que alí se organizan, explicou.

Deste xeito, debe realizarse un mantemento adecuado da súa contorna, acaído á necesidade de tránsito de milleiros de persoas, especialmente nas áreas de estacionamento de autobuses e vehículos particulares, pois na actualidade hai unha gran proliferación de fochancas que, cada vez, adquiren maiores dimensións.

“Isto está a provocar problemas de seguranza viaria, de desgaste de rodas e de suspensión dos vehículos”, advertiu a concelleira, “polo que desde o BNG reclamamos que o Goberno local, a través dos departamentos que correspondan, proceda ao acondicionamento da contorna do multiusos Fontes do Sar”. ECG