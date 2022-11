O BNG anuncia a reclama dunha nova dirección xeral dos medios públicos

Santiago. A vicevoceira e deputada do BNG no Parlamento de Galicia Olalla Rodil anunciou onte, durante unha mobilización convocada polo Comité Intercentros da Corporación baixo o lema Por unha CRTVG ao servizo do pobo, o que cualifican de “secuestro” informativo por parte da Xunta, e que levará ao Parlamento unha nova proposición de lei para dar inicio a un proceso de escolla democrática dunha anovada dirección xeral para a CRTVG, que represente o pluralismo e diversidade da sociedade galega. Con ela asistiu a esta concentración na Praza das Praterías unha destacada representación do BNG, entre a cal se contou co deputado no Congreso Néstor Rego.

“Dende o BNG levamos moitos anos esixindo acabar coa situación totalmente anómala da Dirección Xeral da CRTVG, que foi posta a dedo polo PP e que se manten nesa situación, en contra do que di a Lei de Medios Públicos deste país dende o ano 2011”, denunciou Rodil, argumentando que esta vía lexislativa “é a máis democrática para acabar con esta situación”.

A vicevoceira enxalzou a mobilización e protestas que levan a cabo os traballadores e traballadoras dos medios públicos galegos en defensa do dereito a unha información veraz e plural xa que “é fundamental que o conxunto da sociedade galega saiamos á rúa na defensa dun dereito esencial, criticando “a situación anómala e moi pouco democrática que temos hoxe en día, que é unha CRTVG que está convertida polo PP no seu terminal de propaganda”.

Rodil incidiu na “necesidade” de rematar cunha situación provocada polo Goberno do PP e valorou o feito de que hoxe se mobilizaran “tantas organizacións políticas, entidades sociais, culturais, sindicais defendendo a CRTVG, o que é unha boa mostra de que hai un pobo que quere defender os seus medios públicos que cumpran co servizo para os que foron creados”.

Finalmente, advertiu de que a reclamación duns medios públicos galegos plurais continuará “para seguir reivindicando a necesidade dunha CRTVG ao servizo do conxunto de toda a sociedade galega e non ao interese particular do PP”. ECG