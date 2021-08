Santiago. As concelleiras do BNG, Goretti Sanmartín e Navia Rivas, despois de visitar a zona e falar con veciños/as e comerciantes xulgan “un total despropósito” o estado en que se encontran as obras da rúa dos Concheiros, adxudicadas á mesma empresa que está a realizar as obras das avenidas de Lugo e Rodríguez de Viguri. A falta de planificación, “denunciada unha e outra vez polo Bloque Nacionalista Galego”, leva a que estean “todos os tramos da rúa levantados ao mesmo tempo, con maquinaria pesada na calzada e beirarrúas máis practicamente sen operarios realizando o seu labor”. “Queremos lembrar que o goberno local se comprometera a estudar a posibilidade de que as obras se realizasen en dobre quenda, de mañá e de noite, mais como pode comprobar calquera persoa que se achegue a zona nin hai dobre quenda nin tan sequera unha quenda porque a presenza de persoas traballando é moi escasa e, e de seguiren así as tarefas, é imposíbel que as obras rematen nun prazo curto de tempo”, indican dende o BNG.

Ademais, sinalan que hai que ter en conta, por outra parte, que “estamos nun momento en que existe unha recuperación do turismo e hai ambiente nalgunhas rúas de Compostela, un ambiente do que está excluída a rúa de San Pedro, co prexuízo correspondente a comercios, bares, restaurantes e á propia veciñanza, que non pode gozar dun dos espazos con máis personalidade singular do noso Concello”.

Goretti Sanmartín indicou que “é preciso realizar un plan específico de dinamización económica para o barrio de San Pedro cun apoio especial ao comercio da zona, en compensación polos prexuízos ocasionados cunhas obras que provocan un forte rexeitamento no barrio”. “Cómpre lembrar”, engade, “que non houbo o necesario diálogo nin participación do movemento veciñal que se queixou en reiteradas ocasións de ser este un proxecto pensado para as persoas que chegan a Compostela e non para a veciñanza do barrio”. Foron moitas as demandas, apuntan dende o BNG, e pouca a capacidade de escoita dun goberno que segue a súa folla de ruta, neste e noutros conflitos, “con independencia do que pense a maioría da poboación”.

Pola súa parte, Navia Rivas, veciña do barrio que trasladou ao pleno de febreiro as demandas da veciñanza para a modificación das obras dos Concheiros e reclamou unha nova fase de diálogo para a reurbanización desta área con criterios que primen a accesibilidade e a mellora da paisaxe urbana, xulga que “é impresentábel a falta de planificación do goberno de Santiago, que continúa a dar mostras de falta de xestión e incapacidade para realizar as obras en tempo e nun formato que posibilite a mellor das convivencias durante o período en que se desenvolvan”.

Con setembro á volta da esquina e en pleno ano Xacobeo, “unha zona con colexios na contorna presenta unha paisaxe máis propia do escenario dunha batalla que o barrio de entrada de numerosos/as peregrinos/as e de paseo tradicional da xente de Compostela, para alén de ser o espazo polo que cruzan a miúdo cara ao centro da cidade moitas das persoas que residen nas Fontiñas ou San Lázaro”, destaca Rivas.

Finalmente, o BNG demanda explicacións por parte do goberno local e quere que se poña enriba da mesa un plan de reactivación con axudas económicas para paliar o dano xa inevitábel causado ao barrio de San Pedro pola falta de planificación e incapacidade de xestión do Partido Socialista. ECG