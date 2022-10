O BNG critica a ‘nula’ xestión do Goberno de Bugallo nos investimentos que deixaron ‘contas pésimas’

santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, avanzou que a Conta xeral de 2021 que o Goberno de Bugallo presentará ao Pleno extraordinario deste xoves revela a “nula capacidade de xestión e o baixo nivel de execución”, posto que presenta unhas “contas realmente pésimas para a veciñanza que reflicten a incapacidade de xestionar e de teren un proxecto totalmente esgotado para este concello”, indicou Goretti Sanmartín. Neste senso, a portavoz do Bloque sinalou que aínda hai medio millón de euros de facturas pendentes de pagar a pequenas e medianas empresas desde 2021, que están a afogar a economía local.

Así mesmo, indicou que esta conta mantén a liña doutros anos, tanto na presentación de grandes superávits como na incapacidade de executar os gastos comprometidos e no período medio de pago a provedores e mesmo empeora as cifras de anos anteriores, e engadiu que “de cada 100 euros que teñen comprometidos, 80 fican sen gastar”. “Todo son promesas incumpridas, fume”, afirmou.

Sinalou tamén que o período medio de pago a provedores incumpriuse de xeito case permanente. Así, a media foi de 39 días, e en ocasións chegaron a 75, moito máis dos 30 días que estabelece a lexislación.

Con respecto as concesións e servizo, Goretti incidiu tamén no “desastre que son” con servizos “en precario que xa viñan do mandato anterior e que presentaron con moita propaganda no plan de contratación de 2020 mais que ficou en case nada”. “Aí temos o servizo de transporte, con numerosas peticións sen atender da veciñanza e un pésimo estado dos autobuses, ou a explotación das pistas de tenis e pádel de Sar, aínda en orde de continuidade”, salientou. Trátase dun problema de xestión que ten “tamén repercusións económicas negativas na econonomía local”, sentenciou. ecg