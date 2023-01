O BNG demanda una liña de axudas ante o plan do Camiño en Lavacolla

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, mantivo un encontro con veciñanza de Lavacolla afectada polo trazado das obras que se van realizar na N-634 á altura da Sabugueira. “Desde o BNG comprometémonos a demandar unha modificación da primeira fase deste proxecto para que recupere a cota da estrada orixinal, ou se achegue o máis posíbel, e conte con beirarrúas e cunha zona que facilite o acceso a vivendas e negocios de xeito que, ademais de arranxar a vía pública, exista unha reurbanización que beneficie este barrio e incremente a calidade de vida da veciñanza cunha zona de paseo, de aparcamento e outra de parada por uns minutos para facilitar o comercio na zona”, explicou.

Deste xeito, mantivo despois unha reunión no Consorcio co persoal técnico e co concelleiro de Medio Rural para coñecer, de primeira man, o proxecto e propor unha mudanza, co que conseguiu o compromiso técnico de rebaixaren o máximo posíbel a altura da cota da estrada, en 15 centímetros con respecto á actual. Tamén nesa reunión falouse da necesaria convocatoria de axudas propia desa institución destinadas á rehabilitación de inmóbeis na zona de protección do Camiño Francés, algo que tamén afecta á veciñanza da Lavacolla.

Se ben a veciñanza considera positiva a realización de obras sempre que melloren a vía pública, cómpre esa modificación do proxecto xa que o inicial prexudicaba gravemente os accesos ás vivendas e negocios. Segundo lle explicaron a Goretti Sanmartín durante a visita á zona, unha das propiedades afectadas foi construída en 1916 e en 1960 pasou a ser estanco e panadaría coas súas correspondentes vivendas arriba. De feito, está catalogada por Patrimonio como vivenda tradicional de interese cultural, ademais de estar situada no Camiño de Santiago dado que a propia estrada foi durante décadas paso de peregrinación até que o trazado foi desviado por outros camiños cando comezou a súa promoción pola Xunta a través do Xacobeo.

Así, cómpre corrixir o erro da reforma da estrada producido na década de 1970, cando se reformou a vella estrada que unía Santiago co aeroporto da Lavacolla e quedaron as vivendas por baixo do nivel da rede viaria e sen ter en conta a habitabilidade nin os dereitos de acceso. ecg