O BNG oponse ao PP e insta á Xunta a cumprir o seu compromiso de dinamizar a Cidade Histórica

CASCO Vello. A deputada do BNG Iría Carreira defendeu unha Proposición non de lei instando á Xunta a incrementar a súa contribución económica ao Consorcio da Cidade de Santiago, comezando por recuperar a dotación asignada en 2010 e duplicándoa nos anos vindeiros. Tendo en conta ademais os recentes compromisos anunciados polos gobernos galego e español na reunión do Real Padroado de 25 de xullo de 2021. A iniciativa do BNG, foi rexeitada polo grupo maioritario do Partido popular.

Na defensa da proposta, Carreira lembrou que Santiago de Compostela foi declarada Patrimonio da Humanidade en 1985 e no ano 1991 naceu o Real Padroado da Cidade co obxectivo principal de coordinar e promover as accións do goberno central, a Xunta de Galicia e o concello de Santiago, orientadas á preservación e revitalización da cidade e do seu patrimonio cultural, accións que desenvolve a través do Consorcio de Santiago.

Nos investimentos previstos do Consorcio de Santiago destínanse liñas de actuación para a Cidade histórica, tanto para rehabilitación e conservación do tecido residencial, como para a revitalización do tecido comercial, actuacións sobre elementos patrimoniais e monumentos, conservación de bens mobles, mantemento de pavimentos históricos e lousados, a integración perimetral da améndoa da Cidade histórica, acondicionamento de parques e xardíns, actuacións nos Camiños, infraestruturas e loxística urbana.

A nacionalista subliñou que “a cidade histórica ten que ser habitable no século XXI e non unha volta ao pasado con vivendas e infraestruturas anticuadas propias doutra época”, de aí a necesidade de destinar recursos económicos, dixo, para “unha política de compra de locais dirixidos a crear un viveiro de empresas e autónomos, que comece pola rehabilitación dos locais pechados, cun plan de asesoramento ás persoas que inicien procesos”. ecg