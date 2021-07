O BNG pide a reposición dos nomes dos Reis de Galiza no Panteón Real

Santiago. O Bloque Nacionalista Galego proporá no próximo pleno a reposición dos nomes dos Reis de Galiza no Panteón Real do museo catedralicio. Goretti Sanmartín, portavoz do BNG, destacou que os paneis informativos do Panteón fan referencia aos ‘reis de León’, cando na documentación e mapas da época figuran como ‘Reis de Galiza’. “Para o BNG, esta é unha mostra máis de como o Reino de Galiza desaparece da historiografía española por unha cuestión política, a través dunha ocultación deliberada, no empeño por eliminar a súa existencia da nosa memoria colectiva”, subliñaba Goretti Sanmartín.

Na iniciativa aprobada por unanimidade en setembro de 2017 propoñíase tamén a organización de visitas guiadas para a veciñanza ao Panteón Real, buscando así explicar a súa importancia ao longo da historia. Ademais, acordábase a elaboración dun díptico informativo do significado histórico do Panteón, e a súa disposición para os viaxeiros que visitasen Santiago. Esta é a razón que leva ao BNG a reincidir na “transcendencia do Panteón Real” e en “recuperar a dignidade deste símbolo nacional galego”, como indicou Sanmartín. Xiana Fole