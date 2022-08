O BNG promove un acto homenaxe ao exalcalde santiagués Ánxel Casal

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, participará, xunto coa concelleira Navia Rivas e o deputado do Parlamento Galego e experto en Memoría Histórica, Luís Bará, no acto de homenaxe ao alcalde nacionalista de Santiago, Ánxel Casal, asasinado polo franquismo, que terá lugar o xoves 18 de agosto ás 12 horas na Praza do Toural.

O acto, que contará tamén coa actuación musical de “Cantamadeira”, reivindicarán o recoñecemento de todas as vítimas da represión.

“Chega o mes de agosto e o BNG unha vez máis realiza unha serie de actos por todo o país lembrando ás vítimas do 36, ás vítimas da represión franquista, ás vítimas do terror e no caso concreto de Santiago facémolo cun acto de recoñecemento á figura de Ánxel Casal, esa persoa que fixo máis por Galiza que todas nós, tal como dixo Castelao, a perosa que loitou polo Estatuto do 36 e que foi alcalde da nosa cidade”, sinalou a portavoz do BNG.

Nativo de A Coruña, Casal trasladouse á capital galega no 1931, donde exercería como alcalde dende febreiro de 1936 ata o seu asasinato. A súa vida estivo marcada por un forte compromiso e colaboración con diversas iniciativas republicanas, galeguistas e sindicalistas. “Ánxel Casal foi asasinado e apareceu nunha gabia en Cacheiras o 19 de agosto de 1936 e á memoria de todas as persoas represaliadas e asasinadas durante o franquismo”, apuntou.

Así, o BNG fai un chamamento á veciñanza de Santiago e da súa comarca para asistir a este acto público “faremos un acto en memoria de Ánxel Casal e tamén da súa compañeira María Miramontes que acabou a súa vida no exilio”, explicou Goretti Sanmartín. G. VILLAR