O BNG propón a creación dun centro da UNED en Compostela

Santiago. Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso, rexistrou iniciativas na cámara baixa para que o Goberno do Estado cree un centro da UNED en Santiago, para completar a oferta educativa da capital galega. A formación nacionalista entende que é un servizo educativo necesario pois existe unha grande demanda na cidadanía compostelá e tamén na de todos os concellos da súa área de influencia que a día de hoxe deben desprazarse até outras vilas e cidades para poder acceder á formación universitaria a distancia. O servizo que presta a UNED a milleiros de persoas que, por diferentes circunstancias non poden cursar unha carreira, postgrao ou mestrado de maneira presencial, é de gran utilidade e importancia para posibilitar a formación universitaria. A día de hoxe, esta universidade conta con máis de 250.000 persoas estudantes repartidas entre os 27 graos. ecg