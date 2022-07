O BNG propón varias melloras nos espazos e servizos públicos do Castiñeiriño

Santiago. Segundo explicou Goretti Sanmartín, portavoz municipal do BNG, “no barrio do Castiñeiriño poden realizarse, por parte do Concello, diversas actuacións de escaso custe económico e moita rendibilidade social para incrementar a calidade de vida das persoas residentes mediante os labores de mantemento dos espazos e control dos servizos públicos, que sofren un considerable desleixo nos últimos anos”.

A iso, segundo declara, súmase a necesidade de ter en conta o crecemento poboacional, a comezar coa proposta da veciñanza para ampliar o parque infantil situado entre as rúas José Antonio Souto e Alejandro Pérez Lugín.

En canto ao transporte público, a demanda é relativa á falta de sincronización das liñas L6 e LA6, que adoitan circular á vez, co que deixan intervalos de agarda moi superiores ao que deberan ser as frecuencias . Outra reclamación é a instalación de berlinesas, sinais luminosos ou de pintura para a pacificación do tráfico, que transita a unha velocidade excesiva sen respectar o que marcan os sinais na rúa Antón Vilar Ponte.ECG