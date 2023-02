O BNG traslada ao pleno diversas necesidades da veciñanza de Sabugueira

xuntanza. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, mantivo un encontro con veciñanza de Sabugueira afectada por problemas de tráfico, falta de mantemento de árbores e dos espazos públicos por parte do Goberno local. A veciñanza reclama un cambio da rotonda para o centro do cruce das instalacións de Correos, para contribuír a reducir a velocidade do tráfico neste núcleo rural e conectar as distintas vías de comunicación, coa correspondente reurbanización da zona con beirarrúas e unha reserva de espazo para facer unha praza pública.

Segundo explicaron no encontro, o Concello recibe arredor de 1,2 millóns de euros anuais de IBIU e de IAE do aeroporto de Lavacolla-Rosalía de Castro que non se traducen en compensacións para mellorar a súa calidade Falan dunha débeda histórica en canto á falta de saneamento nas vivendas da parroquia, cando as instalacións do aeroporto e de Correos están conectados á rede, o que ven un agravio comparativo.

A maiores, reclaman que os colectores novos de residuos se sitúen no núcleo de poboación (están instalados despois da rotonda sen paso de peóns e sobre unha cuneta) e tamén piden a poda de árbores do espazo público que causan problemas polo seu elevado tamaño. ecg