O Camiño Inglés xa conta cunha rede de negocios de calidade

A Deputación da Coruña apoia a creación da Rede Stelar do Camiño Inglés, unha iniciativa da Asociación de Concellos do Camiño Inglés para crear unha rede de establecementos turísticos que aposten pola excelencia e a calidade na atención ao peregrino. A rede botou onte a andar oficialmente despois da entrega das placas identificativas aos 30 primeiros locais, inicialmente restauración e aloxamentos, por parte do presidente da Asociación, Manuel Mirás, o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, e o deputado Antonio Leira nun acto que tivo lugar no Pazo de Mariñán.

Xosé Regueira amosou a súa satisfacción por que “unha liña de subvención da Deputación para mellorar a calidade e a competitividade do sector turístico vaia a un proxecto coma este porque, ás veces nos centramos so na parte romántica do turismo, cando detrás de todo iso hai xente que quere gañar diñeiro e que xera emprego”. O vicepresidente da Deputación salientou que “temos un destino atractivo como é o Camiño Inglés, agora temos unha marca de calidade como a Rede Stelar e podemos conseguir un produto competitivo que xere riqueza e emprego”.