‘O can e o gato’ do doutor Pombo verá a luz o próximo luns

O Pazo de San Roque, en Santiago, acollerá o luns, ás 12.00 horas, a presentación do libro O can e o gato, unha obra do recoñecido pediatra e escritor Manuel Pombo, quen estará acompañado por Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, e Francisco Castro, director Xeral da Editorial Galaxia.

“Faime moita ilusión a publicación deste conto, O Can e o Gato, que aparece da mao de unha editorial do prestixio da Editorial Galaxia”, sinala o autor, ao tempo que engade que “me fai moita ilusión porque o contemplo como o broche de ouro da miña traxectoria literaria, formada xa por un total de nove obras, aparte, claro está, das propias da miña especialidade”. “Para min, que dediquei toda a miña vida á atención dos nenos como profesional da medicina e ao ensino das súas enfermidades na facultade correspondente, é coma se con este libro pechase un ciclo. Confeso que me sinto realizado”, afirma o catedrático emérito.

Con isto, apunta que “estamos vivindo nun mundo imparable, onde a tecnoloxía arrastra aos nosos rapaces. Gustaríame con este libro contribuír a contrarrestar ese feito e tamén acercalos a nosa lingua. Hai que traballar con teima para volver espertar o amor pola lectura, volver aos contos, e tratar de que os nenos non se enganchen tanto aos móbiles, capaces de xerar toda unha serie de patoloxías cando abúsase deles”.

Para o doutor Pombo, “os nosos nenos están perdendo os ollos na ubicua fascinación dás pantallas. Temos que tratar de conseguir que renaza neles o marabilloso pracer por ler. E sei moi ben que non é tarefa fácil, posto que nas novas xeracións non faltan ata os que presumen de non ler un libro na súa vida”.

Tamén quere deixar constancia do seu agradecemento a María Lires, “xa que, sen a súa achega artística, O can e o gato non terían razón de ser. Débenlle a vida”, conclúe. O conto do doutor Pombo, editado por Galaxia, xa se pode mercar nalgunhas librarías.