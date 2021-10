O Carballo do Banquete de Conxo aspira a ser ‘Árbore Europea do ano 2022’

O bicentenario Carballo do Bosque do Banquete de Conxo quere converterse na Árbore Europea do ano 2022. Previamente precisa gañar o título de Árbore de España, para o que ten que competir con outras dez árbores de diferentes comunidades autónomas. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado pola concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro; polos voceiros dos grupos municipais popular, Alejandro Sánchez-Brunete, e do BNG, Goretti Sanmartín; e pola concelleira de CA Branca Novoneyra, presentou a candidatura e animou a cidadanía a votar polo Carballo do Banquete, única árbore que representa a Galicia.

O concurso Árbore Europea do Ano, organizado por Bosques sin Fronteiras, celébrase desde 2011 e ten como obxectivo destacar as árbores antigas como importante patrimonio natural e cultural a conservar. As votacións son públicas e poden realizarse na web arboleuropeo.es ata o vindeiro 20 de novembro.

Para emitir o voto é necesario acceder ao apartado ‘Votar por unha árbore’, onde se amosan todas as candidaturas. Unha vez seleccionada unha, requirirase un email a onde se enviará un correo que haberá que confirmar para validar a participación. O rexedor compostelán e todos os asistentes animaron a cidadanía a votar polo Carballo e a difundir a riqueza da contorna.