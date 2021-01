O Casino amplía o prazo para participar no sorteo de Nadal de dez lotes de libros

Santiago. No marco do XV Premio Novela Europea, o Casino de Santiago iniciou en Nadal unha campaña de reparto de 3.000 boletos entre librarías e establecementos colaboradores para participar no sorteo de 10 lotes de libros compostos polos cinco finalistas do Premio de Novela Europea. E tal foi éxito desta iniciativa que a organización decidiu ampliar o prazo de participación ata o día 13 de xaneiro. Os establecementos colaboradores neste proxecto son as librarías Pedreira, Couceiro, San Pablo, Rosalía de Castro, Cronopios e Gallaecia, ademais dos seguintes negocios: Florentino, Loher zapatos, Calzados Seijas, Zabba zapatería, calzados Don Antonio, perfumería Dulce Calvo, Teté niños, tapería vinoteca La Jefatura, restaurante Casa da Viña, café Casino, Old Skull Tattoo & Piercing, Lápices 4, farmacia Rosa Vázquez, farmacia Arrojo e M&M ópticas. Todos eles comercios de proximidade que están a crear e a manter o tecido social de Compostela, sobre todo en momentos difíciles coma o que estamos vivindo. As novelas de cada lote son: 14 de julio, de Vuillard; Conquistar el cielo, de P. Giordano; El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de T. Tîbuleac; Lluvia fina, de Luis Landero; e Un lume azul, de Pedro Feijoo. Todo cliente que realice unha compra ou un gasto nun destes establecementos recibirá boletos para participar no sorteo. ecg