O Casino comunica hoxe o fallo da XV edición do Premio Novela Europea

CULTURA. O Casino de Santiago acolle hoxe, ás 11.30 horas, a rolda de prensa na que comunicará o fallo da XV edición do Premio Novela Europea Casino de Santiago. As finalistas son 14 de Julio, de Eric Vuillard (Ed. Tusquets); Conquistar el cielo, de Paolo Giordano (Ed. Salamandra); El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tîbuleac (Ed. Impedimenta); Lluvia fina, de Luis Landero (Ed. Tusquets); e Un lume azul, de Pedro Feijoo (Ed. Xerais). Nesta edición partciparon todas as bibliotecas da Xunta de Galicia, os centros socioculturais de Fontiñas e Santa Marta, os centros de El Corte Inglés de Galicia e Asturias e as librerías da Cadena Santos Ochoa de Logroño, Salamanca e Tudela. Na rolda de prensa de hoxe estarán presentes Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, e Mercedes Rosón, concelleira de Cultura. redac.