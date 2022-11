O centro cultural de Maruxa e Coralia abre as portas cunha chea de actividades

Santiago. O Centro Sociocultural Maruxa e Coralia inaugurouse onte no casco histórico nun novo espazo renovado na praza Salvador Parga que substitúe o antiguo local situado na rúa Santa Cristina. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, e a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, acompañados do historiador Ricardo Gurriarán e Carmen Amalia Rabuñal, representante da Asoc. Cultural San Martiño Pinario, abriron as portas das novas instalacións. O Concello pretende dar resposta a unha vella demanda veciñal e asociativa, poñendo á disposición da cidadanía un espazo de encontro cun amplo programa de actividades dirixido a persoas de todas as idades.

Ademais, desde onte, o novo CSC tamén acolle unha exposición dedicada á figura de Florencio Delgado Gurriarán, escritor galego homenaxeado este ano polo Día das Letas Galegas. Todas as persoas interesadas poderán achegarse e coñecer máis de preto a súa vida e obra a través dos paneis instalados, así como os manuscritos orixinais e outras pertenencias e obxectos do autor.

O novo espazo ofertará actividades formativas centradas na aprendizaxe e manexo das novas tecnoloxías, así como aquelas dedicadas ao baile tradicional, canto, pandeireta ou encaixe bolillos. Pequenos e maiores terán tamén a oportunidade de aprender a xogar ao xadrez ou a pintar, usar os xogos de mesa, ler a prensa ou organizar reunións asociativas, encontros e tertulias.

O CSC Maruxa e Coralia tamén porá en marcha clubes de lectura para tódalas persoas afeccionadas aos libros, así como roteiros e saídas culturais pola cidade. ecg