O Centro Dramático Galego estrea ‘O charco de Ulises’ o 14 de xaneiro

O Centro Dramático Galego (CDG), unidade teatral da Xunta, configurou a súa temporada escénica 2020-2021 arredor de tres novas producións propias: O charco de Ulises, Terceiro acto e Serva me, servabo te; ademais doutros tantos espectáculos en réxime de coprodución e de novas iniciativas deseñadas para reforzar a vocación de servizo público e de cooperación co sector no actual contexto sociosanitario.

Dirixida por Marián Bañobre e Santiago Cortegoso, O charco de Ulises estréase o vindeiro 14 de xaneiro, ás 21 horas, no Salón Teatro de Santiago, tras varias semanas de ensaios que se veñen celebrando de xeito discontinuo desde outubro e que permitiron que o equipo puidese manter a súa actividade adaptándose á situación sanitaria.

As funcións prolongaranse ata o 31 de xaneiro, con encontros co público os días 21 e 28. “É unha obra moi coral, cunha escenografía moi versátil e cun traballo moi potente dos actores”, describe Marián Bañobre, quen nos últimos anos afrontou a dirección e a dramaturxia de espectáculos como A Órbira do Lucecú, Monstruación, O premio; 12 uvas, 2 mulleres e 1 oliva ou Invisibles, pola que foi recoñecida como mellor directora e mellor adaptadora xunto a Santiago Cortegoso nos Premios María Casares 2019.

“É unha versión libre da Odisea, traspasada a un contexto atlántico. Do mar ao océano. De Ítaca a Galicia. De Troia a Bos Aires. Do Mediterráneo ao Atlántico. Ulises está considerado, na cultura occidental, o primeiro emigrante; o primeiro ser humano que experimentou a nostalxia pola súa terra. En Galicia temos dúas palabras máis para chamarlle a isto: saudade e morriña. Un sentimento complexo, consecuencia dun fenómeno complexo”, engade o director e autor do texto, Santiago Cortegoso, quen despois de traballar como actor en numerosos espectáculos de compañías galegas, intensifica a partir de 2009 a súa actividade na escrita e na dirección de escena.

Os dous directores de O charco de Ulises destacan que a peza transcorre en paralelo co desenvolvemento argumental da obra de Homero: a viaxe de Telémaco na procura de seu pai (visitando a Néstor, a Menelao e Helena...) e a de Ulises polas diferentes illas nas que se atopa con personaxes fantásticos (Calipso, Circe, Nausícaa, Polifemo, o canto das sereas...).

“Vai pegándose e separándose do mito orixinal, xerando un diálogo co clásico para xogar con el, para traizoalo en moitas ocasións e, sobre todo, para tratar o fenómeno da emigración galega cun marcado compoñente poético. E tamén para darlle unha nova dimensión ás personaxes femininas que aparecen na Odisea”, incide Cortegoso, quen engade que moitos emigrantes galegos deixaron mulleres e fillos aquí e fundaron novas familias en América, o que lles permitiu, indica, “gozar da liberdade da que carecían nas pequenas aldeas das que marchaban”.

Tanto Bañobre como Cortegoso afirman que O charco de Ulises “trata da viaxe como concepto vital da existencia do ser humano no tempo, trata dos movementos migratorios, do multiculturalismo, da necesidade —ou non— de traspasar calquera fronteira”.

Así mesmo, destacan o enorme traballo que desenvolve o elenco de actores, con Óscar Allo, Miguel Borines, Mónica Camaño, Rosalía Castro, Raquel Espada, Fran Paredes, Manuel Millán, Inés Salvado Gontad, Paulo Serantes e Chusa Pérez de Vallejo. “Fan un traballo interpretativo moi potente que agardamos que sorprenda ao público”, subliñan os directores de O charco de Ulises.