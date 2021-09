O Centro Xove mostra as actividades que se realizarán no 21/22

Santiago. Este mes de setembro, segundo explicou o concelleiro Rubén Prol, “estamos centrando a nosa actividade na apertura do sevizos de locais de ensaio e tramitación de novas bandas”. Neste momento estanse pondo a disposición daquelas bandas que o solicitaron os tres locais de ensaio dispoñibles; así como o de gravación: amosándollos, concretando os horarios, etc. Está previsto. sinalou “que este servizo comece a funcionar a semana que ben”. Recordou ademais, que o prazo de solicitudes par o uso destes locais está sempre aberto, para que, quen os precise, poida solicitalos “en calquera momento”. Rubén Prol informou que neste momento están co proceso de selección de persoas para as actividades formativas, e coas pre-inscricións no grupo de teatro e no coro do Centro Xove. En outubro está previsto que comecen os ensaios estes dous grupos.

formación. En outubro tamén comezará a actividade formativa. Será en liña, cos cursos de “SEO básico” e “Creación de proxectos culturais”. Tamén se vai ofertar un curso de boas práticas nos locais de ensaio, orientado ás novas bandas. Nos seguintes meses, iranse ampliando esta oferta con novas accións formativas, entre elas edición básica de vídeo, xestión de redes sociais, formación instrumental para bandas, creación de logotipos, linguaxe musical, podcasting, creación de contidos en liña, fotografía, produción de videoclips, etc. Este ano a programación combina formación en liña e presencial. Esta última incorporarase pouco a pouco, en función de como evolucione a pandemia. Esta formación, que é toda de balde, está destinada a unha franxa de idade de entre 14 e 35 anos.

No mes de outubro comezarán a funcionar, no Centro Xove, os servizos de coaching e acompañamento para bandas residentes; un servizo de libraría de favoritos, a través do cal a persoa usuaria solicita un libro, mércase e, unha vez que o lea, queda depositado no centro; un servizo de mediación de proxectos culturais; e a ludoteca Almazinguer Z. A estes servizos uniranse outros, nos meses seguintes, como un espazo para propostas da mocidade, ou un servizo de mediación en proxectos culturais entre moitos outros que arrincarán no 2021/2022. pedro brea