O Cineclube pecha 2022 coa proxección do filme ‘Violación’, de Anja Breien

SANTIAGO. O Cineclube de Compostela acolle a última sesión do ano, na que poderemos ver a primeira longametraxe de Anja Breien: Violación (Voldtekt, Noruega-Reino Unido, 1971). Neste filme, a directora nada en Noruega realiza un retrato sobrio e cru dos procesos xudiciais nese país.

Durante o inverno, nun arrabalde de Oslo unha ama de casa é brutalmente violada. Ao pouco tempo, unha moza é tamén vítima dun intento de violación. A policía detén a Anders, un mozo traballador do mantemento de estradas, que foi visto no lugar en ambas as ocasións. As dúas mulleres identifícano nun acareo, e os investigadores policiais empregan todas as súas forzas para resolver o caso. Anders é un individuo común e sinxelo, e o criminal pode ser calquera mozo. A investigación e o xúizo sacarano da súa vida aparentemente monótona e cotiá para obrigalo a se enfrontar ao poderoso poder xudicial noruegués.

A proxección terá lugar, como é habitual, ás 21.30 horas no CS O Pichel (Santa Clara, 21). Con esta sesión, a programación do Cineclube de Compostela remata o ano 2022 e tomará un descanso para as festas de inverno, para volver en xaneiro con forzas renovadas. A programación dese mes anunciarase nos vindeiros días. ECG