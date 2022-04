O Colexio de Avogados organizou unha sesión sobre contratación administrativa

SANTIAGO. O Colexio de Avogados de Santiago organiza na segunda quincena deste mes de abril unhas xornadas baixo o título Contratación administrativa: baixas temerarias e competencia na contratación local. Onte celebrouse a primeira sesión. Tras a presentación das xornadas por parte do decano do Colexio de Avogados de Santiago, Francisco Rabuñal, o relator foi Luis Villares Naveira, maxistrado da Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que falou de A acción de enriquecemento inxusto fronte á Administración por prestación non contratada’. A próxima sesión é o 28 de abril, a partires das 19.00 horas, no salón de actos do Colexio de Avogados da capital galega. Son gratuítas e poden seguirse de forma presencial ou en liña. REDAC.