O Colexio de Avogados recupera a súa festa anual tras a pandemia

O Colexio de Avogados de Santiago celebrou na tarde de onte a festividade de San Raimundo de Peñafort, cun programa de actos aos que asistiron numerosas autoridades locais e autonómicas dos ámbitos xurídico, político e civil.

O acto central foi moi emotivo, xa que o colexio recuperou a súa tradicional festa anual tras o parón obrigado pola pandemia do coronavirus. “Quero recoñecer unha vez máis o traballo de todos os colexiados e colexiadas durante estes dous anos, sobre todo dos profesionais que forman parte da quenda de oficio”, asegurou na súa intervención o decano do Colexio de Avogados de Santiago, Francisco Rabuñal.

Un dos momentos máis enternecedores foi a entrega dunha placa conmemorativa a Jesús Maroño Barreiro, en recoñecemento aos seus máis de 60 anos de exercicio profesional.

“A Jesús Maroño coñecino hai moitos anos, diría que máis de corenta, xa que o coñecín a través do seu fillo, o noso compañeiro Waldo Maroño, con quen tiven a sorte de coincidir durante toda a miña vida escolar e universitaria; Jesús Maroño Barreiro é o noso colexiado en activo máis antigo, máis de 60 anos e a súa actividade sempre estivo presidida pola súa seriedade, comprensión e respecto; persoa leal, participou non só do exercicio profesional como avogado, senón que foi profesor de Dereito Procesual da facultade de Santiago, ademais de colaborar na xestión colexial formando parte da xunta de goberno deste colexio como deputado e como tesoureiro”, lembrou Rabuñal.

O XII Premio de Dereitos Humanos foi para Cruz Vermella (delegación de Santiago de Compostela). O colexio destaca “a impagable tarefa que realiza cada día, un traballo que por suposto tamén complicouse e moito durante a pandemia; estamos en débeda con eles por estar en primeira liña nos momentos máis duros”.

A gala pechouse coa xura ou promesa de novos letrados e letradas, e cun recoñecemento a Juan José Martín.

Asistiron a ceremonia o alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo; o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo; o xuíz decano de Compostela, Andrés Lago Louro, e Ángel Pantín, presidente da Sección Sexta da Audiencia Provincial, ademais de diferentes representantes dos grupos políticos municipais.