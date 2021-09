O comercio local de Compostela estrea bonos de desconto

O programa de Bonos Corazón Compostela é unha iniciativa do Concello de Santiago que ten por obxectivo “incentivar a actividade económica no municipio mediante o cofinanciamento de bonos para o consumo no comercio e a hostalería local”, como sinalou Sánchez Bugallo. O rexedor, así como as asociacións participantes, fixeron un chamamento a todos os establementos composteláns dos sectores do comercio e da hostalería para que se adhiran canto antes a un programa que mobilizará 1.5 millóns de euros, dos que o Concello proporciona 600.000.

Pola súa banda, o concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, subliñou que os bonos “chegan no momento oportuno, cando o fluxo de persoas que nos visitan vai descendendo”. A veciñanza de Compostela, pero támen a da contorna, poderá descargar os 20.000 bonos dispoñibles e empezar a canxealos a partir do 24 de setembro e chegará ata o 10 de decembro.

funcionamento. O uso dos mesmos é da seguinte maneira: cada cliente disporá dun único bono cun importe de 75 € cofinanciado nun 40 % polo Concello de Santiago (30 €) e nun 60 % pola persoa solicitante (45 €). A totalidade do bono irase consumindo nas compras en bens e servizos realizados, como xa se dixo anteriormente, entre o 24 de setembro e o 10 de decembro de 2021 nos establecementos adheridos ao programa, ata o esgotamento do saldo co que conta o mesmo.

Doutra banda e no que se refire aos que se poden adherir, inclúense todos os establecementos comerciais e de hostalería que desenvolven a súa actividade no concello de Santiago de Compostela en réxime de autónomos ou pemes sen facer ningún tipo de discriminación. Así pois, para sumarse ao programa débese entrar na web WWW.BONOSCORAZONCOMPOSTELA.GAL e rexistrar o negocio cos datos correspondentes, a partir do 17 de setembro. Deste xeito, o establecemento pasará a ser un dos candidatos nos que se poderán empregar este tipo de tarxetas. O prazo para levar a cabo a incorporación ao servizo que ofrecen os descontos de Corazón Compostela é o seguinte: este estará aberto dende o 17 de setembro ata o 22 de novembro de 2021, pero canto antes se inscriba o negocio, antes poderán tódolos clientes trocar os seus bonos é comezar a empregalos no devandito negocio, o cal foi previamente inscrito e rexistrado.

Cobro. Os beneficiarios dos bonos realizarán o pago das súas compras no establecemento cun código QR a través da aplicación do programa. Os negocios recibirán semanalmente o importe equivalente aos bonos trocados a través da conta indicada no proceso de inscrición. O límite máximo de bonos para trocar nun establecemento está fixado nunha contía de 6.250 euros. A través da plataforma cada asociado poderá consultar o seu histórico de vendas dentro do programa que entra hoxe en vigor. Deste xeito, o Concello de Santiago continúa a aprobar medidas en busca de reactivar a economía da cidade de Compostela agora que o turismo comeza a decrecer de xeito exponencial, sendo por iso que este tipo de medidas son moi necesarias para que a veciñanza se vexa incentivada a consumir e tódolos negocios compostelás, negocios que quedaron moi afectados trala pandemia da Covid e que necesitan máis que nunca que os consumidores mailas autoridades lle boten unha man para rematar de esquecer a mala época vivida ao longo de todo o ano 2020 e parte do 2021. Grazas a vacinación masiva e a medidas de este estilo Santiago está comezando a ser o que era antes da grave crise económica na que estamos sumidos.