O Concello avanza na creación dun plan integral de saúde para a cidade

ESTUDO. A concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro, presidiu o pasado martes a xuntanza do Consello municipal da Saúde, no que se compartiron os resultados do estudo preliminar realizado pola Universidade de Santiago (USC) co fin de obter información sobre o estado de saúde da cidadanía compostelá para identificar áreas de mellora nos servizos e programas. Este diagnose, que será completada coas achegas dos membros do Consello, constitúe o primeiro paso para a elaboración dun Plan de Saúde integral para a cidade, que facilitará a toma de decisión neste eido por parte do Concello. ECG